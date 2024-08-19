Саперы обнаружили 60 боеприпасов в обломках российской ракеты Х-101

В одном из лесопарковых хозяйств Киева обнаружили 60 боеприпасов на месте падения обломков российской ракеты Х101. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"60 "опасных мячиков" уничтожили саперы ГСЧС. Обнаружили боеприпасы на месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств Киева" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывоопасные предметы были транспортированы на взрывную площадку и уничтожены.

Как рассказали в ГСЧС, "опасные мячики" имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать внимание детей. Когда разлетаются и падают на землю, часть не детонирует. Так что от любого прикосновения могут разорваться.

"Ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним и сразу сообщайте о таких находках на 101" , - призывают спасатели.