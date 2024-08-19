Сапери виявили 60 боєприпасів в уламках російської ракети Х-101

У одному із лісопаркових господарств Києва виявили 60 боєприпасів на місці падіння уламків російської ракети Х-101. Про це йдеться в повідомленні ДСНС, пише Татьяна Степанова, РБК-Україна.

"60 "небезпечних м‘ячиків" знищили сапери ДСНС. Виявили боєприпаси на місці падіння уламків ворожої ракети Х-101 в одному із лісопаркових господарств Києва" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибухонебезпечні предмети було транспортовано на підривний майданчик і знищено.

Як розповіли у ДСНС, "небезпечні м’ячики" мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.

"У жодному разі не наближайтеся та не торкайтеся їх і одразу повідомляйте про такі знахідки на 101" , - закликають рятувальники.