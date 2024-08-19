General Motors сократит более тысячи инженеров для оптимизации работы

General Motors Co. сокращает более 1000 инженеров-программистов, поскольку автопроизводитель пытается оптимизировать свою организацию программного обеспечения и услуг.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Экономическая правда.

По словам собеседника агентства, более 600 увольнений придутся на штат Мичиган, США.

"Строя будущее GM, мы должны упрощать для скорости и совершенства, делать смелый выбор и определять приоритеты инвестиций, которые будут иметь наибольшее влияние" , - говорится в заявлении GM, опубликованном в понедельник, в котором подтверждаются сокращения, но не уточняется, сколько людей пострадало от них.

GM разрабатывает автомобильное программное обеспечение, которое все чаще управляет основными системами автомобиля, от управления аккумулятором и характеристиками вождения до дисплеев содержимого автомобиля, особенно на новейших электрических моделях компании.

Автопроизводитель надеется, что новые услуги, такие как подключение клиентов к зарядным станциям, цифровой контент и другие неавтомобильные бизнесы, однажды добавят миллиарды долларов годового дохода.