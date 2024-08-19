Дания профинансирует производство оружия на $215 млн - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность правительству Дании за подготовку очередного пакета военной помощи для Украины.﻿ Со ссылкой на соцсети Зеленского, сообщает Украинская правда.

Зеленский поблагодарил датское правительство и народ Дании за 20-й пакет помощи.

"Высоко ценю имплементацию наших договоренностей, а также увеличение финансовой поддержки оборонной промышленности Украины со стороны Дании.

Вклад Королевства Дания в финансирование производства оружия в Украине достигнет 215 миллионов долларов. Я благодарю Данию – ее народ, парламент и правительство – за последовательное лидерство, которое укрепляет обе страны и всю Европу" , – отметил он.

Напомним, 19 августа стало известно, что Дания готовится направить $115 млн на закупку оружия для Украины.

Также министр иностранных дел Дании сказал, что Копенгаген не имеет возражений по поводу того, чтобы Украина использовала датское оружие во время боевых действий на территории России.