Шольц отреагировал на иформацию СМИ о немецкой военной поддержки Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на фоне публикаций в СМИ о дальнейшей помощи Украине заверил, что Германия продолжит поддержку Украины, в частности с помощью кредита на 50 млрд евро в рамках Группы семи.﻿ Свой комментарий он опубликовал в официальном X (Twitter), сообщает Европейская правда.

Шольц заявил, что Германия "была и остается" страной, которая среди европейских государств предоставляет Украине наибольшую помощь.

"И мы продолжаем нашу поддержку: с помощью кредита в 50 миллиардов евро, который мы начинаем вместе с G7. Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах. Она может опираться на это" , – написал канцлер.

Напомним, в эти выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.

В самой Германии политики как от оппозиционного ХДС, так и от коалиции, в частности, от партии Олафа Шольца, раскритиковали такой подход к дальнейшему финансированию помощи Украине, поскольку считают, что это может угрожать безопасности Германии.

В правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 миллиардов долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.

Между тем акции оружейных компаний Германии на фоне этих новостей обвалились.