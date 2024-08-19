На территории военной части в Киеве оказался незаконный храм УПЦ МП
Министерство обороны Украины обнаружило во время аудита на территории воинской части в Киеве незаконно зарегистрированный храм УПЦ МП. Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Украинская правда.
"Владельцем незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, связанная с православной церковью Московского патриархата.
Эти незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении военных подразделений и техники и создавали возможность доступа к территории воинской части посторонних гражданских лиц", - говорится в сообщении.
В Минобороны указывают, что во взаимодействии с Министерством юстиции устранили нарушения законности.
Храм передали Службе военного капелланства ВСУ.