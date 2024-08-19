Президент Украины Владимир объяснил, что Киев не предупреждал мир о подготовке наступления ВСУ в Курской области РФ, потому что это могло показаться нереальным.﻿﻿ Об этом рассказал Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.﻿, сообщает Украинская правда.

"Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышал, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказал бы, что это нереально и что это пересечение якобы наиболее красной из всех красных линий, которые есть в России.

Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой нашей подготовке. И теперь реальный успех наших воинов говорит сам за себя: наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь свою территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы" , - заявил глава Украинского государства.

Зеленский объясняет, что Украина сейчас имеет чрезвычайно важную идеологическое изменение: "вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по России, которая царила в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась на днях где-то под Суджей".