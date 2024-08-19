ОSINT-аналитики сообщили о пожаре на понтонной переправе россиян в Курской области

На одном из понтонных мостов через реку Сейм в Курской области вспыхнул пожар. Об этом ом информировал ОSINT-аналитик Оливер Александр в соцсети Х со ссылкой на спутниковые фото, сообщает Новое время.

«Это было быстро. FIRMS обнаружила пожар прямо там, где был построен новый понтонный мост» , — говорится в сообщении.

По данным аналитика, пожар вспыхнул на переправе войск РФ через реку Сейм в Курской области восточнее села Званное.

Ранее Радио Свобода публиковала спутниковый снимок от 17 августа двух понтонных переправ: восточнее села Глушково и в районе села Званное.

Армия РФ начала сооружать эти переправы после украинских ударов по мостам в этом районе. Они могут быть предназначены для того, чтобы предоставить российским военным пути отхода в случае успешного развития украинского наступления.