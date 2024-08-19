ОSINT-аналітики повідомили про пожежу на понтонній переправі росіян у Курській області

На одному з понтонних мостів через річку Сейм у Курській області спалахнула пожежа. Про це повідомив ОSINT-аналітик Олівер Олександр у соцмережі Х з посиланням на супутникові фото, повідомляє Новое время.

«Це було швидко. FIRMS виявила пожежу просто там, де був побудований новий понтонний міст» , — ідеться в повідомленні.

За даними аналітика, пожежа спалахнула на переправі військ РФ через річку Сейм у Курській області на схід від села Званне.

Раніше Радіо Свобода публікувала супутниковий знімок від 17 серпня двох понтонних переправ: на схід від села Глушкове та в районі села Званне.

Армія РФ почала споруджувати ці переправи після українських ударів мостами в цьому районі. Вони можуть бути призначені для того, щоби надати російським військовим шляхи відходу у разі успішного розвитку українського наступу.