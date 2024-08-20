Генштаб: На фронте в сутки 158 столкновений, из них треть – на Покровском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Более трети из них состоялась на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 20 августа.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 78 авиаударов, в том числе сбросил 103 УАБ. Кроме этого, произвел 4624 обстрела, из них 141 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1448 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Порозок, Хотинь, Обуховка, Липцы, Купянск-Узловой, Копанки, Сергеевка, Курдюмовка, Торецк, Щербиновка, Нелиповка, Дачное, Александрополь, Макаровка, Шахтерское, ятихатки, Новоданиловка и Ольговка.

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один – по пункту управления, один – по средству ПВО, два – по артиллерийским системам и четыре – по другим важным целям российских оккупантов.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия, в общей сложности произошло пять инициированных им боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло четырнадцати. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Новосадового, Макеевки, Невского, Новосергеевки, Новоегоровки и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отражены 10 атак неподалеку от Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет семь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Двадцать четыре раза враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, самое активное, возле Торецка – нанес пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отразили 63 атаки. Больше всего – в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Невельское и Константиновка, где оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времивском направлении противник предпринял пять попыток захватить наши позиции недалеко от Водяного и Угледара Донецкой области.

Также атаковал со стороны Владимировки и Сладкого.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий вчера не проводили.

В Херсонской области, на Приднепровском направлении, отражен один штурм захватчиками украинских позиций.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.