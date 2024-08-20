Удар Израиля по Ливану: ликвидировали командира ракетного подразделения "Хезболлы"

Израильские военные заявили, что нанесли удар по составам "Хезболлы" в Ливане. В результате атаки был ликвидирован командир ракетного подразделения. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Отмечается, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по нескольким складам оружия Хезболлы в районе ливанской долины Бекаа. Также сообщается, что были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие большого количества оружия на ударных объектах.

"Хусейн Али Хусейн, террорист по ракетно-ракетному подразделению Хезболлы, был ликвидирован на юге Ливана" , - говорится в сообщении.

Кроме того, как утверждают в ЦАХАЛ, террористическая ячейка, действовавшая из военной структуры "Хезболлы" в районе Тайибе, была ликвидирована истребителями ВВС Израиля.

Напомним, с начала вторжения в Израиль террористов Хамас, которое состоялось 7 октября 2023 года, боевики ливанского радикального исламского движения "Хезболла" начали наносить удары по северной части Израиля и пообещали делать пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня.

В июне атаки боевиков усилились после того, как Израиль убил одного из командиров "Хезболла", а "Хезболла" ответила на это одними из крупнейших ракетных обстрелов.

Согласно этому военное командование Израиля утвердило планы наступления на Ливан. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявлял, что в полномасштабной войне боевики будут полностью уничтожены, а Ливан сильно пострадает.

Миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль начнет полномасштабную атаку в Ливане, то начнется "сокрушительная" война. В Тель-Авиве дали понять, что такие угрозы не остановят намерений ударить по исламистам.

Недавно президент США Джо Байден предложил трехэтапное соглашение, которое должно привести стороны конфликта к длительному перемирию и освобождению израильских заложников и палестинских заключенных. Впрочем, переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.