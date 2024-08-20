Военный КНДР перешел границу и бежал в Южную Корею

Северокорейский солдат пересек границу, разделяющую Корейский полуостров. Это второй известный побег из КНДР в Южную Корею менее чем через две недели, сообщает Левый берег.

Yonhap News и другие южнокорейские СМИ со ссылкой на чиновников обороны Северной Кореи написали, что человек, одетый в военную форму, пересек восточную границу утром во вторник.

Ранее в этом месяце северокорейский гражданский пересек устье реки, протекающей между двумя странами, чтобы бежать в Южную Корею.

Фактическое пересечение буферной демилитаризованной зоны с Северной Кореей (DMZ) предполагает огромный риск, ведь нужно избегать минных полей и беглеца могут обстрелять солдаты КНДР.

Оба побега произошли после того, как Южная Корея в середине июля возобновила трансляцию новостей о режиме Ким Чен Ина из-за громкоговорителей на границе.

В Южную Корею сбежал военный из КНДР

Граница Корей и перебежчики

Северокорейские солдаты в DMZ пройдут, устанавливают противотанковые заграждения и ремонтируют дороги. Северная и Южная Корея разместили сотни тысяч военных и огромное количество оружия вблизи границы, что вызывает беспокойство по поводу возможного обострения конфликта между двумя странами.

Число перебежчиков в Южную Корею достигло максимума в 2009 году и составило 2914 человек. После этого страны ужесточили контроль на границе, а лидер КНДР Ким Чен Ын закрыл страну во время пандемии коронавируса. По состоянию на июнь с начала этого года в Южную Корею из Северной сбежали 105 человек.

Почти все сбежавшие северокорейцы сначала пересекают Китай, а затем ищут проезд через третью страну вместо того, чтобы пытаться попасть непосредственно в Южную Корею.