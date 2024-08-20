ОВА: В Донецкой области за минувшие сутки погибло 5 мирных жителей
В результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки погибли 5 мирных жителей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.
По словам главы ОВА, за минувшие сутки россияне убили 3 человека в Заречном Лиманской территориальной общины, 1 человека в Торецке и 1 – в Северске.
Кроме того, еще 7 человек получили ранения (3 – в Торецке, 2 – в Часовоярской ТО, 1 – в Северске и 1 – в Селидовом).
Также зафиксировано много разрушений за сутки – это десятки частных и многоэтажных домов, социальные объекты, админздания, агропредприятие и гаражи.
"Всего за сутки с линии фронта эвакуированы 3 426 человек, в том числе 302 ребенка", – сообщил Филашкин.
Предыстория:
- Ранее Донецкая областная прокуратура сообщила, что днем 19 августа российские военные обстреляли город Торецк и поселок Заречное Донецкой области, в результате чего погибли 4 местных жителя.