ОВА: На Донеччині за минулу добу загинуло 5 мирних мешканців
Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за минулу добу загинули 5 мирних мешканців, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.
За словами голови ОВА, за минулу добу росіяни убили 3 людей Зарічному Лиманської територіальної громади, 1 людину у Торецьку та 1 – у Сіверську.
Крім того, ще 7 людей дістали поранення (3 – у Торецьку, 2 – у Часовоярській ТГ, 1 – у Сіверську та 1 – у Селидовому).
Також зафіксовано багато руйнувань за добу – це десятки приватних та багатоповерхових будинків, соціальні об'єкти, адмінбудівлі, агропідприємство та гаражі.
"Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 3 426 людей, у тому числі 302 дитини", – повідомив Філашкін.
Передісторія:
- Раніше Донецька обласна прокуратура повідомила, що удень 19 серпня російські військові обстріляли місто Торецьк та селище Зарічне Донецької області, у результаті чого загинули 4 місцевих мешканців.