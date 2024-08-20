ОВА: На Донеччині за минулу добу загинуло 5 мирних мешканців

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за минулу добу загинули 5 мирних мешканців, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

За словами голови ОВА, за минулу добу росіяни убили 3 людей Зарічному Лиманської територіальної громади, 1 людину у Торецьку та 1 – у Сіверську.

Крім того, ще 7 людей дістали поранення (3 – у Торецьку, 2 – у Часовоярській ТГ, 1 – у Сіверську та 1 – у Селидовому).

Також зафіксовано багато руйнувань за добу – це десятки приватних та багатоповерхових будинків, соціальні об'єкти, адмінбудівлі, агропідприємство та гаражі.

"Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 3 426 людей, у тому числі 302 дитини" , – повідомив Філашкін.

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