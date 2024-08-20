В ВМС Украины не фиксировали присутствие разведывательного корабля "Иван Хурс" в Крыму

Представитель Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук опроверг сообщения о якобы присутствии разведывательного корабля "Иван Хурс" вблизи берегов Крыма. Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Спикер уточнил, что вблизи Севастополя был замечен минный тральщик, а не разведывательный корабль.

Плетенчук подчеркнул, что сейчас российские разведывательные корабли не выходят в море, поскольку нет особого смысла их применять.

По его словам, нет данных о восстановлении оборудования корабля "Иван Хурс", которое было поражено украинскими ВМС.

"Подобные корабли РФ находятся на пунктах базирования без выходов в море. Свое присутствие в Черном море Россия оставляет только в виде подводных лодок" , - добавил Плетенчук.

По состоянию на сейчас, по его словам, российские надводные корабли не выходят в Черное море, оставляя присутствие В акватории Черного моря пока нет никаких боевых единиц, добавил Плетенчук.

"Иван Хурс"

"Иван Хурс" является российским средним разведывательным кораблем, предназначенным для работы в ближних, дальних морских и океанских зонах. Это первый серийный корабль проекта 18280, и один из двух построенных по этому проекту.

Он был включен в состав Черноморского флота РФ в июне 2018 года. Название корабль получил в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который с 1979 по 1987 год возглавлял разведывательное управление Главного штаба ВМФ СССР.

Корабль выполняет функции обеспечения связи и управления флотом, а также способен проводить радиоразведку и осуществлять радиоэлектронную борьбу.