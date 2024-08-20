Мининфраструктуры запустило госпортал международных автобусных маршрутов
Министерство инфраструктуры запустило новый государственный портал autobus.gov.ua, где можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Отмечается, что ресурс создан для повышения качества и безопасности международных автобусных перевозок. Портал позволяет:
- выбрать легального и проверенного перевозчика;
- спланировать безопасный маршрут;
- узнать, какой пункт пропуска будет пересекать автобус и можно ли рассчитывать на отсутствие физических очередей.
Напомним:
С 1 августа 2024 года "Укрзализныця" расширила практику верификации пользователей через "Дія.Підпис" на ряд международных рейсов.