Правительство ввело новую программу по обеспечению регионов водой: что планируется

Правительство Украины ввело новую программу комплексного обеспечения, направленную на поставку воды на территории 9 областей. Также анонсировано строительство водопровода "Ингулец - Южное водохранилище", сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Шмыгаль сообщил о новой программе на фоне теракта на Каховской ГЭС. По его словам правительство оперативно приступило к строительству водопровода "Ингулец - Южное водохранилище", и четыре нити уже введены в действие. В настоящее время тысячи жителей Днепропетровской области получают питьевую воду.

Однако, как отметил украинский премьер, важно обеспечить водой и жителей других регионов. С этой целью правительство утвердило Программу комплексного водообеспечения, которая охватит 9 областей:

Днепропетровске,

Кировоградская,

Донецк,

Запорожская,

Луганск,

Николаевскую,

Одесскую,

Харьковскую;

Херсонскую.

По словам Шмыгаля, программа предусматривает строительство систем водоснабжения, реконструкцию гидротехнических сооружений, расчистку речных русел и строительство артезианских скважин.

Он отметил, что уже в течение года Николаевская область будет полностью обеспечена водой, а к концу 2025 года доступ к воде получат еще 2 миллиона украинцев в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Проблемы с водой в Украине

Следует заметить, что на фоне постоянных российских атак и терактов в Украине наблюдаются проблемы как со светом, так и с водой. В частности, часто возможность водоснабжения напрямую зависит от наличия электроэнергии.

Из-за постоянных отключений света и российского теракта на Каховской ГЭС миллионы украинцев потеряли упрощенный доступ к воде. Жители многих регионов вынуждены искать альтернативы привычному водоснабжению.