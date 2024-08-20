Bild: Украина близка к созданию котла для 3000 военных РФ на Курщине

Украина близка к созданию котла для 3 тысяч российских солдат в Курщине. Об этом пишет немецкое издание Bild, сообщает Левый берег.

С 16 августа украинские войска начали взрывать мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. Это может отрезать группировку ВС РФ, поскольку район с запада и юга оцеплен территорией Украины.

Россия в ответ организует понтонные переправы и воздушный мост, а также обороняет оставшийся на востоке проход. Накануне ВСУ захватили там села Снагость и Апанасовку. До реки Сейм и закрытия котла осталось 5 км.

По украинским данным внутри котла остаются от 2 до 3 тысяч российских солдат. Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, госграница между РФ и Украиной на юге и западе котла подготовлена к обороне. Но россиянам будет тяжело обороняться, если ВСУ будут наступать с востока. Кроме того, на мероприятии украинцы уже перешли границу и взяли под контроль небольшой участок территории РФ в 15 кв. км до реки Сейм. Там находится хутор Отруба.

“У россиян сейчас простой выбор: бороться и оборонять эту территорию или отступить. Очевидно, оба варианта для них роковые. Но надо прямо сказать, что эта битва не носит решающего характера. Потому что мы не знаем, как много сил осталось в Украине” , – заявил Репке.