Издание Financial Times написало, что после начала военной операции в Курской области РФ Вооруженные силы, которые сдерживают российские войска в Донецкой области, вернулись к нормированию снарядов, сообщает Украинская правда.

"Один из командиров украинской артиллерийской бригады на востоке Украины рассказал Financial Times, что частично причиной российского наступления стало то, что Киев перебросил свои ограниченные ресурсы на север.

Его войска вернулись к нормированию снарядов для своих пушек - впервые после того, как американская помощь Украине была приостановлена Конгрессом - из-за того, что боеприпасы были перераспределены для вторжения в Курскую область России" , – пишет издание.

Издание со ссылкой на неназванного чиновника, пишет, что даже за несколько дней до начала Курской операции оборона в Донецкой области "давала трещину". "Российские солдаты все еще прокладывают себе путь сквозь украинскую оборону, захватывая села и города и приближая Москву к ее заявленной цели - полному контролю над Донецкой областью на востоке Украины", - говорится в статье.

Financial Times со ссылкой на официальные лица, участвующие в операции, пишет, что для обеспечения Курской операции Украина перебросила более 10 тысяч военнослужащих, включая много элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, из Донецкой и Харьковской областей.

В частности, в Курской операции участвовали по меньшей мере 20 украинских подразделений, некоторые из них должны были быть резервными силами, чтобы помочь укрепить линии обороны, и предоставить передышку войскам на основных направлениях фронта.

Собеседники Financial Times указали, что офицеры и пехотинцы на восточном фронте, участвующие в Курской операции, также сталкиваются с еще более длительным пребыванием на передовой без ротации.

"Сейчас никто не может попросить (о ротационном перерыве). Мы были в резерве, но теперь мы здесь (в Курской области - ред.)" , - сказал изданию неназванный военный.

Также Financial Times со ссылкой на информацию аналитика открытых источников Naalsio, отмечает, что Украина в Курской операции уже потеряла 51 единицу военной техники, в том числе немецкие БМП Marder, американские Stryker и ракеты Himars, а россияне потеряли 27 единиц военной техники.

В то же время, пишет Financial Times, президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Александр Сырский заверили, что восточный фронт так же важен, как и Курская операция.