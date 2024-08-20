Премьер Индии посетит Польшу накануне визита в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне визита в Украину посетит Польшу 22 августа, где проведет встречи с местными чиновниками, сообщает Европейская правда.

По данным польского правительственного информационного центра, премьер Дональд Туск встретится с Моди в четверг в 10:00 по местному времени.

В канцелярии президента Польши сообщили о запланированной встрече Анджея Дуды с Моди в 14:00.

Визит Моди состоится в 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между Польшей и Индией.

Предыдущий визит главы индийского правительства в Польшу состоялся 45 лет назад.

23 августа Моди совершит визит в Украину впервые после полномасштабного вторжения России. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

Во время визита запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, на которых стороны обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.