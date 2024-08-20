В результате спецоперации на сторону Украины перешел 24-летний военный РФ

Легион "Свобода России" и государственный проект Украины по добровольной сдаче в плен "Хочу жить" обнародовали детали операции под названием "Очерет", в результате которой на сторону Украины перешел 24-летний военнослужащий РФ, сообщает Украинская правда.

Военнослужащий ВС РФ с позывным "Сильвер" пошел на контракт в армию с целью перейти через линию фронта на украинскую сторону и вступить в ряды Легиона "Свобода России".

Парню не повезло попасть в самое пекло – одно из подразделений смертников "Шторм". За время службы там он насмотрелся на все "прелести" армии РФ: полное беззаконие, обесценивание человеческой жизни, отсутствие подготовки, отсутствие снабжения, садисты командиры, повальные обнуления за малейшую провинность и т .п" , – говорится в сообщении проекта "Хочу жить".

Отмечается, что зимой 2024 года этот военнослужащий вышел на связь с легионом "Свобода России".

"Сильвер" на протяжении нескольких месяцев был участником сопротивления и передавал ЛСР важную оперативную информацию (расположение сил и средств, планы, задачи на конкретном участке фронта и др.).

В мае 2024 года, выбрав момент, он совершил взрыв и поджог штаба вместе с оккупантами: бросил гранату через вентиляционную трубу в подвал штаба, где ночевал командир батальона.

В результате командир и несколько старших офицеров подразделения "Шторм" получили тяжелые ранения.

Командование ЛСР, вместе с командой "Хочу жить", организовали выход "Сильвера" с линии боестолкновения. На отходе "Сильвер" заминировал тропу и вышел по согласованному маршруту.

Операция проходила в районе города Очеретино Донецкой области, отсюда и название – "Очерет"

Сейчас россиянин проходит базовый курс подготовки в статусе рекрута Легиона.

На пресс-конференции спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко заявил, что успешных операций (добровольной сдачи в плен россиян украинской стороне), о которых можно говорить - более 300 за почти 2 года.

Полную историю "Сильвера" можно услышать на видео проекта "Хочу жить".