Россияне создали новые группировки войск

Страна-агрессор Россия создала три новые группировки войск – Белгород, Брянск и Курск. Об этом сообщили российские СМИ, сообщает Корреспондент.

Указано, что сегодня министр обороны Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по военной безопасности пограничной службы.