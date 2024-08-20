Россияне создали новые группировки войск
Страна-агрессор Россия создала три новые группировки войск – Белгород, Брянск и Курск. Об этом сообщили российские СМИ, сообщает Корреспондент.
Указано, что сегодня министр обороны Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по военной безопасности пограничной службы.
"Теперь в пограничные будут стоять три новых временных оперативно-стратегических объединения ВС РФ. Они будут отвечать за защиту граждан и территорий от атак дронов и других средств нападения" , - говорится в сообщении.