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Россияне создали новые группировки войск

Россияне создали новые группировки войск
Фото: Facebook

Страна-агрессор Россия создала три новые группировки войск – Белгород, Брянск и Курск. Об этом сообщили российские СМИ, сообщает Корреспондент.

Указано, что сегодня министр обороны Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по военной безопасности пограничной службы.

"Теперь в пограничные будут стоять три новых временных оперативно-стратегических объединения ВС РФ. Они будут отвечать за защиту граждан и территорий от атак дронов и других средств нападения" , - говорится в сообщении.

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