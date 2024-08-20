Росіяни створили нові угруповування військ
Країна-агресор Росія створила три нові угруповання військ – Білгород, Брянськ та Курськ. Про це повідомили російські ЗМІ, повідомляє Корреспондент.
Вказано, що сьогодні міністр оборони Андрій Білоусов провів засідання координаційної ради з питань військової безпеки прикордоння.
"Тепер у прикордонні стоятимуть три нові тимчасові оперативно-стратегічні об'єднання ЗС РФ. Вони відповідатимуть за захист громадян та територій від атак дронів та інших засобів нападу", – йдеться у повідомленні.