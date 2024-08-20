Сырский рассказал, сколько украинских объектов атаковала РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время своего доклада на Конгрессе местной и региональной власти заявил, что за период с 24 февраля 2022 года в Украине российские ракеты и дроны поразили 11 879 объектов, из которых большинство гражданские - 6 203, остальные военные - 5 676, сообщает Defense Express.

Также главнокомандующий рассказал, сколько в целом враг использовал ракет и дронов и сколько из них перехватили.

По его словам, россияне использовали для ударов по Украине 9 590 ракет и 13 997 дронов, из них было перехвачено 2 429 ракет и 5 972 дронов.

Эффективность перехвата крылатых ракет типа "Калибр", Х-555/101 и Р-500 к ОТРК "Искандер" составила 67%. Управляемых ракет Х-59, Х-35, Х-31 и других аналогичных - 22%. Разница в перехвате этих двух похожих типов целей объясняется тем, что управляемые ракеты обычно запускаются врагом по прифронтовым или пограничным объектам, где нет возможности эшелонировать средства ПВО.

Что касается дронов, то Shahed-136 в статистике объединили с "Ланцетами", общий показатель этой группы - 13 315 единиц выпущенных и 8 836 единиц перехваченных - 63%.

Баллистических ракет к ОТРК "Искандер", "Точка-У" и KN-23 производства КНДР в целом было применено врагом 1 388 единиц, из которых перехвачено лишь 4,5%. К ним стоит добавить зенитные ракеты от ЗРК С-300 и С-400. Их было выпущено 3 008 единиц, а перехвачено лишь 0,63%. Этими ракетами враг в целом поразил 4 293 объекта, из которых 3 196 были гражданскими и 1 097 военными.

Среди вражеских ракет, которые требуют современных комплексов для перехвата, есть Х-22 и Х-32, которые применяются с Ту-22М3. Их всего было запущено 362 и сбито 2, то есть 0,55%. Высокоскоростных "Оникс" врагом использовано 211, из которых перехватили 12 - 5,7%.

В категории гиперзвукового оружия: Х-47М2 "Кинжал" так называемые ВКС РФ использовали 111 раз, из них перехвачено 28, то есть 25%. Эти ракеты были в основном нацелены на гражданскую инфраструктуру, из 83 пораженных объектов только 15 военных. Действительно гиперзвуковой "Циркон" был применен только 6 раз, 2 раза его перехватили, 4 раза он поразил гражданские объекты.