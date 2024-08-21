NYT: Байден утвердил секретную ядерную стратегию США

В марте президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил засекреченный ядерный стратегический план, в котором сосредотачивается внимание на расширении ядерного потенциала Китая.﻿ Об этом сообщает The New York Times, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Новая стратегия называется "Руководство по использованию ядерного оружия" (Nuclear Employment Guidance) и предусматривает вероятность конфликтов США с Россией, Северной Кореей и Китаем.

Издание отмечает, что впервые в истории принята стратегия, в которой потенциальной угрозой признаются сразу несколько государств. Документ имеет повышенную секретность - существует лишь несколько бумажных копий, доступных избранному количеству должностных лиц Пентагона.

Белый дом официально не объявлял об утверждении стратегии. Однако двое высокопоставленных чиновников администрации рассказали изданию о произошедших изменениях. Так, бывший стратег Пентагона по ядерному оружию Массачусетского технологического института Випин Наранг отметил, что президент Байден "недавно издал обновленные указания по применению ядерного оружия, учитывая существенный рост размера и разнообразия ядерного арсенала Китая".

"В прошлом казалось маловероятным, что американские противники смогут скоординировать ядерные угрозы для превосходства американского ядерного арсенала. Однако Россия и Китай развивают партнерство и обычные вооружения, которые Северная Корея и Иран предоставляют России для войны в Украине, в корне изменили мышление Вашингтона" , - пишет The New York Times.

Россия, Китай и Северная Корея - три угрозы

Издание отмечает, что Россия и Китай уже проводят совместные военные учения. Разведывательные службы пытаются определить, не помогает ли Россия в ответ ракетным программам Северной Кореи и Китая.

Байден вместе с лидерами Германии и Великобритании, добился от Китая и Индии публичных заявлений о том, что использование ядерного оружия в Украине не играет никакой роли, и кризис, по крайней мере временно, утих.

"Это был важный момент. Мы имеем дело с радикализированной Россией; идея о том, что ядерное оружие не будет использовано в обычном конфликте, больше не является безопасным предположением" , - отметил Ричард Хаас, бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента и Совета нацбезопасности.

В новой стратегии приоритет Китая отражает быстрые темпы расширения ядерных сил страны под руководством президента Си Цзиньпина. Отмечается, что он отказался от предыдущей стратегии "минимального сдерживания" и пытается достичь или даже превысить уровень арсеналов Вашингтона и Москвы. Издание отмечает, что в последние годы Китай активно расширяет свои ядерные мощности, сооружая новые шахты для ракет, которые были впервые замечены на коммерческих спутниковых снимках.

Изменения в ядерной стратегии США также были вызваны усилением ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Пхеньян за период правления Ким Чен Ына удвоил свой ядерный арсенал и на сегодня насчитывает более 60 единиц ядерного оружия. Расширение этого арсенала делает Северную Корею все более серьезным вызовом для Соединенных Штатов, учитывая возможность координации угроз со стороны Москвы и Пекина.

Нестабильная ядерная среда

Также новая стратегия учитывает возможность скоординированных действий между Россией, Китаем и Северной Кореей, вызванной углублением военного сотрудничества между Москвой и Пекином. Россия и Китай уже проводят совместные военные учения, и разведка США пытается определить, предоставляет ли Москва помощь северокорейским и иранским ракетным программам в обмен на поставки оружия для войны в Украине.

В документе также отмечается, что новый президент США, который начнет исполнять обязанности в январе 2025 года, столкнется с кардинально изменившейся и крайне нестабильной ядерной средой, чем ситуация трехлетней давности. Издание напомнило, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно угрожал применением ядерного оружия против Украины, а новая ядерная стратегия США учитывает все эти угрозы.

Кроме того, отмечает NYT, Китай прекратил диалог с Соединенными Штатами по ядерной безопасности, что ранее рассматривалось как важный шаг в предотвращении риска непреднамеренной ядерной эскалации. Отмечается, что последний раз государства проводили переговоры в конце осени 2023 года, - незадолго до встречи Байдена и Си в Калифорнии, где они пытались восстановить отношения между странами. Однако китайская сторона уже тогда намекала, что не заинтересована в дальнейших переговорах из-за американских поставок вооружения Тайваню.

Таким образом, говорится в публикации, стратегия Байдена направлена на сдерживание России, Китая и Северной Кореи одновременно. Отмечается, что это беспрецедентный вызов для ядерной политики США.