Российские власти заявили об одной из самых масштабных атак беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об одной из самых масштабных атак на столицу РФ, в результате которой российская ПВО якобы сбила 10 дронов, сообщает Украинская правда.

"Силами ПВО Минобороны (России – ред.) этой ночью сбито 10 штук (БпЛа – ред.).

Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время".﻿

Російське Міноборони заявило, що за ніч ППО нібито збила 45 безпілотників на території РФ. Зокрема, 10 – над Москвою. Про наслідки влада традиційно нічого не повідомляє. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/fn1RNRixiR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 21, 2024

Дополнено: Позже российское Минобороны заявило, что за ночь ПВО якобы сбила 45 беспилотников на территории России.

В частности, над Московской областью якобы сбили 11 дронов, над Брянской – 23, над Белгородской – 6, над Калужской – 3 и над Курской – 2.