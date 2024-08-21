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Российские власти заявили об одной из самых масштабных атак беспилотников на Москву

Российские власти заявили об одной из самых масштабных атак беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об одной из самых масштабных атак на столицу РФ, в результате которой российская ПВО якобы сбила 10 дронов, сообщает Украинская правда.

"Силами ПВО Минобороны (России – ред.) этой ночью сбито 10 штук (БпЛа – ред.).
Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время".﻿

Дополнено: Позже российское Минобороны заявило, что за ночь ПВО якобы сбила 45 беспилотников на территории России.

В частности, над Московской областью якобы сбили 11 дронов, над Брянской – 23, над Белгородской – 6, над Калужской – 3 и над Курской – 2.  

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