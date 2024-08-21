Российские власти заявили об одной из самых масштабных атак беспилотников на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об одной из самых масштабных атак на столицу РФ, в результате которой российская ПВО якобы сбила 10 дронов, сообщает Украинская правда.
"Силами ПВО Минобороны (России – ред.) этой ночью сбито 10 штук (БпЛа – ред.).
Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время".
Дополнено: Позже российское Минобороны заявило, что за ночь ПВО якобы сбила 45 беспилотников на территории России.
В частности, над Московской областью якобы сбили 11 дронов, над Брянской – 23, над Белгородской – 6, над Калужской – 3 и над Курской – 2.