Покупка Twitter Маском является худшим банковским соглашением современности – WSJ

Издание The Wall Street Journal определило худшее кредитное соглашение, которое мировые банки подписали после финансового кризиса 2008 года - в этой сомнительно почетной номинации победу одержал заем, взятый Илоном Маском для приобретения социальной сети Twitter, сообщает Левый берег.

Кредит в 13 миллиардов долларов за два года, безусловно, приносил банкам-заемщикам процентные платежи, но фактически служил для них обузой. Обычно подобные ссуды быстро передаются другим инвесторам, но в этом случае помешали финансовые показатели сети, которую Маск переименовал в X.

Менеджмент миллиардера оказался настолько провальным, что рыночная стоимость X с 44 миллиарда долларов опустилась до отметки 19 миллиардов. Так что кредит продолжает "висеть" в финансовой отчетности банков, которые все же надеются, что Маск рано или поздно вернет весь долг.

Интересно, что даже падение рейтинга высокорискованных и высокодоходных кредитов из-за ситуации с X не заставило финучреждения прекратить сотрудничество с Маском. Все дело в перспективе: банки не хотят терять потенциально крайне выгодные для них будущие сделки бизнесов миллиардера, в частности, компании SpaceX, которая, в отличие от социальной сети, прекрасно себя чувствует.