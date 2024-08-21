Минобороны: На закупке беспилотников через Prozorro удалось сэкономить 120 млн грн

Более 21 тысячи беспилотников разных типов общей стоимостью 1,7 млрд грн военные части приобрели через Prozorro Market с начала полномасштабного вторжения. Об этом говорится в сообщении Минобороны, сообщает Левый берег.

Кроме дронов, через электронный каталог можно закупить защитные очки, противошумовые наушники, пульты управления БПЛА, портативные радиостанции, ретрансляторы, приборы ночного видения, оптические прицелы и т.д.

Минобороны заявляет, что улучшает подходы к оборонным закупкам путем автоматизации и прозрачных процедур на базе электронного каталога Prozorro Market. Этот инструмент работает по принципу интернет магазина, где воинские части могут быстро и удобно приобрести необходимые товары за бюджетные средства. Например, для этого военные могут использовать 10% НДФЛ, возвращаемые из местных бюджетов военным частям.

Ключевыми преимуществами электронного каталога есть оперативность, прозрачность и конкурентность. Закупка длится в среднем всего 9 дней, что значительно быстрее по сравнению с другими процедурами. Также Prozorro Market позволяет достичь втрое более высокой конкуренции и, как результат, максимально эффективно использовать средства.

К примеру, в системе имеются более 130 поставщиков дронов. Когда военная часть объявляет закупку, все поставщики получают соответствующее уведомление и могут предлагать свою цену. Система автоматически выбирает выгодное предложение. Таким образом, только на закупке БПЛА удалось сэкономить примерно 120 млн грн.

Военная номенклатура, которую можно приобрести через Prozorro Market, постоянно расширяется. Государственное учреждение "Профессиональные закупки" и ГП "Украинские специальные системы", администраторы системы, коммуницируют с воинскими частями, анализируют рынок и добавляют новые товары. Также администраторы проверяют поставщиков и доступ к электронному каталогу получают только те, кто уже имеет аналогичный опыт продажи тех или иных товаров.