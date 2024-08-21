Новая транспортная развязка на Оболони откроется к концу лета - Кличко

Работы по реконструкции транспортной развязки на Оболони – на завершающем этапе. Движение полностью будет восстановлено до конца лета, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, который проинспектировал ход работ.

"Завершаем основной комплекс работ по реконструкции транспортной развязки на Оболони. Открыть движение со съездами и заездами на новый путепровод планируем до конца лета. Вскоре завершим все работы по благоустройству территории" , — сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что проезд по самому путепроводу – улице Полярной через Богатырскую – открылся в мае. В настоящее время уже обустроены съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки. Установлены наружное освещение, перильное и барьерное ограждения, обновлены инженерные сети.

"Построили и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения. Учтены все требования по инклюзивности. Реконструкция этой развязки увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в этой части Оболони" , — подчеркнул Кличко.

Он также сообщил, что сейчас идет ремонт проезжей части на улице Богатырской. Ее расширяют, обустраивают тротуары и велодорожки, устанавливают опоры освещения и перекладывают инженерные сети.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что ремонт транспортной развязки на Оболони начался летом 2023 года.