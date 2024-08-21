Рада в сентябре рассмотрит запрет на мобилизацию ограниченно годных до 25 лет

Верховная Рада в сентябре рассмотрит законопроект о запрете мобилизации лиц в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко, сообщает Левый берег.

“Запрет мобилизации 18-25 лет будет рассмотрен в начале сентября! Как только поставил этот вопрос на заседании Рады” , – написал Гончаренко.

По его словам, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект будет рассмотрен в начале сентября, на первом заседании. То есть, 3 сентября.

Отметим, сейчас из-за пробела в мобилизационном законодательстве есть возможность мобилизовать юношей до 25 лет, признанных непригодными в мирное время или ограниченно пригодными в военное.

Напомним, 16 августа на заседании Кабмина было принято постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах". Постановление, в частности, предусматривает взятие на учет до 25 лет без ВЛК.