В России начались проблемы с работой мессенджера Telegram

В Telegram произошел сбой: пользователи, в основном из России и Узбекистана, жалуются на долгую загрузку и обновление сообщений, сообщает Экономическая правда.

Это сообщается из данных сервиса Downdetector.

Сервис зафиксировал резкое увеличение сообщений о проблемах в работе Telegram около 14:12 21 августа.

Судя по комментариям, со сбоем столкнулись пользователи из России, Казахстана и Узбекистана.

Пользователи сервиса сообщают, что в России мессенджер работает только с VPN.