У Росії почалися проблеми з роботою месенджера Telegram

У Telegram стався збій: користувачі, в основному з Росії та Узбекистану, скаржаться на довге завантаження та оновлення повідомлень, повідомляє Економічна правда.

Це випливає з даних сервісу Downdetector.

Сервіс зафіксував різке збільшення повідомлень про проблеми у роботі Telegram близько 14:12 21 серпня.

Судячи з коментарів, зі збоєм зіткнулися користувачі з Росії, Казахстану та Узбекистану.

Користувачі сервісу повідомляють, що в Росії месенджер працює тільки з VPN.