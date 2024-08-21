Президент Чехии считает трубопроводы Nord Stream легитимными целями

Президент Чехии Петр Павел считает трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" законной целью для атаки в российско-украинской войне, хотя подчеркивает, что у него нет доказательств причастности к их подрыву Украины. Об этом он сказал в подкасте PoliTalk, сообщает Европейская правда.

По словам Павела, когда происходит вооруженный конфликт, он ведется не только против военных целей, но и целей стратегического характера.

"А трубопроводы являются стратегической целью. Если бы атака была направлена на то, чтобы перекрыть поставки газа и нефти в Европу и вернуть деньги обратно в Россию, тогда – и я говорю условно – это была бы легитимная цель" , – сказал президент Чехии.

В то же время, он отметил, что у него нет четкой информации о том, что именно Украина стоит за подрывами трубопроводов.

Павел также отверг предположение, что атака на трубопроводы повлекла за собой немалые проблемы для европейцев.

"К тому времени мы уже имели ряд альтернатив, поэтому "Северный поток" не был критически важным трубопроводом, от которого зависела энергетическая безопасность Европы. Безусловно, он вызвал определенные осложнения, но не такие, с которыми мы не смогли бы справиться" , - сказал Павел.

Трубопроводы, добавил он, всегда были и будут мишенью, потому что у них есть потенциал влиять на конфликт в ту или иную сторону.

Напомним, в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался отменить ее. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Официальный Киев любую причастность украинских чиновников отрицает. Немецкое следствие также не нашло доказательства их причастности.

Вместе с тем, стало известно, что генпрокурор Германии выдал ордер на арест гражданина Украины в связи с подозрением в причастности к атаке.