Apple впервые будет выпускать iPhone 16 Pro и Pro Max в Индии

В этом году Apple будет впервые производить самые дорогие модели iPhone, а именно iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, в Индии. Foxconn начнет сборку новых устройств в течение нескольких недель после глобального запуска смартфонов. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Mezha Media.

Сейчас Foxconn начала обучение тысяч работников на заводе в южном штате Тамилнад, поскольку хочет начать производство смартфонов поближе к глобальному запуску. Apple наращивает производство iPhone за пределами Китая, в частности в Индии, чтобы снизить риски, связанные с напряженностью отношений между Китаем и США.

За предыдущий финансовый год, завершившийся в берегу 2024 года, Apple собрала в Индии iPhone на общую стоимость в $14 миллиардов. Это составляет 14% глобального производства смартфонов компании.

Помимо самых дорогих моделей, компания также продолжит производить в Индии и базовую версию, iPhone 16. Apple планирует сделать стандартную модель, производимую в Индии, доступной в тот же день, когда новые смартфоны начнут продаваться по всему миру.

Кроме Foxconn, Apple в Индии сотрудничает еще с двумя партнерами – Pegatron и Tata Group. Сообщается, что эти компании в скором времени начнут производство новых Pro-моделей. Задержка с производством более дорогих моделей вне Китая связана с тем, что они имеют большие аккумуляторы, лучшие камеры и титановые корпуса, что требует более специализированных производственных линий.

Кроме того, Apple все активнее начинает наращивать производство iPhone в Индии, страна также становится важным рынком для компании. iPhone считается символом статуса для растущего и амбициозного среднего класса страны. В 2023 году Тим Кук посетил Индию, чтобы открыть два первых магазина Apple. В общей сложности годовой объем продаж продукции компании в стране приближается к рекордным $8 миллиардам.

До конца года iPhone 16, которые будут производиться в Индии, смогут полностью удовлетворить спрос страны на смартфоны. Локальное производство также поможет компании снизить цену Pro моделей на примерно 10% по сравнению с импортными устройствами.

Среди прочего, новые iPhone 16 Pro и Pro Max из Индии будут экспортировать в Европу, Средний Восток и США, поскольку спрос на более дорогие версии в Индии ниже, чем на стандартную модель.

Ранее также сообщалось, что завод Foxconn в Китае нанимает еще 50 тысяч работников и повышает зарплаты и премии, чтобы удовлетворить спрос на новые смартфоны Apple.