Президент Чехии поделился сценариями продолжительности войны в Украине

Президент Чехии Петр Павел поделился своими соображениями о том, когда может закончиться война России против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в подкасте PoliTalk, текстовую версию которого публикует Novinky.

Павел считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не найдется достаточной силы, чтобы убедить обе стороны в невозможности достичь своих политических целей военным путем.

"Это может произойти в этом году, но может произойти и в следующем, а может и через много лет", – считает президент Чехии.

"Не исключено, что конфликт может перейти из горячей фазы в замороженную, "которая может длиться годами", - добавил Павел.

"Я скорее считаю, что через несколько лет обе стороны поймут, что дальше идти невозможно, и переговоры состоятся.

Мировые державы, не только США, но и Китай, должны сделать значительный вклад в это. И подталкивать обе страны политически, экономически, дипломатически к переговорам", – добавил чешский президент.

ЕС, по его словам, является большой экономической и политической силой, но он не может оказывать влияние в одиночку, поэтому ему нужен единый подход с Соединенными Штатами и всеми демократическими странами мира.

В этом же подкасте Павел назвал трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" законной целью для атаки в российско-украинской войне, хотя подчеркнул, что у него нет доказательств о причастности к их подрыву Украины.

Павел также считает, что вступление Украины в НАТО не должно зависеть от восстановления полного контроля над всей ее территорией.