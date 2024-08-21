Саперы нашли вражеский гранатомет возле одного из домов на Киевщине

Житель одного из сел Бучанского района нашел у себя во дворе российский гранатомет. Часть домов населенного пункта была разрушена россиянами. Со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как рассказали в ведомстве, им позвонил по телефону житель одного из сел Бучанского района, Киевской области. Он подметил подозрительный предмет на своем земельном участке в кустарниках.

Поскольку часть населенного пункта пострадала от вражеских атак, мужчина заподозрил, что находка может быть опасной.

Прибыв на место, пиротехническая группа Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины подтвердила, что обнаруженный предмет – это вражеский ручной противотанковый гранатомет. Он был изъят, а угроза для жителей села устранена.