Сапери знайшли ворожий гранатомет біля одного з будинків на Київщині

Житель одного з сіл Бучанського району знайшов у себе на подвір'ї російський гранатомет. Частина будинків населеного пункту була зруйнована росіянами. З посиланням на пресслужбу ДСНС, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як розповіли у відомстві, їм зателефонував мешканець одного з сіл Бучанського району, Київської області. Він помітив підозрілий предмет на своїй земельній ділянці у чагарниках.

Через те, що частина населеного пункту постраждала від ворожих атак, чоловік запідозрив, що знахідка може бути небезпечною.

Прибувши на місце, піротехнічна група Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України підтвердила, що виявлений предмет - це ворожий ручний протитанковий гранатомет. Його було вилучено, а загрозу для мешканців села усунуто.