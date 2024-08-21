Директор "Укрэнерго" стал заместителем главы Совета по восстановлению "Охматдета"

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий стал заместителем председателя Совета по восстановлению "Охматдета".﻿ Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что он был избран на первом заседании, которое состоялось во вторник.

"Сейчас Совет должен сфокусироваться на как можно более быстром заказе услуг обследования пострадавших зданий и создании дефектного акта. Это позволит сформировать смету и прозрачно выбрать компанию, которая выполнит необходимые работы, чтобы подготовить здания к зиме" , - отметил Владимир Кудрицкий.

В руководящий состав Совета также вошли Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" (председатель Совета) и Евгений Гончар, представитель Минздрава (секретарь Совета). Всего в Совете будет работать 15 участников.