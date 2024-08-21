Директор "Укренерго" став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту"

Очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту".﻿ З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що його було обрано на першому засіданні, яке відбулося у вівторок.

"Зараз Рада має сфокусуватись на якомога швидшому замовленні послуг обстеження постраждалих будівель і створенні дефектного акту. Це дозволить сформувати кошторис і прозоро обрати компанію, яка виконає необхідні роботи, щоб підготувати будівлі до зими" , – зазначив Володимир Кудрицький.

До керівного складу Ради також увійшли Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України" (голова Ради) та Євген Гончар, представник МОЗ (секретар Ради). Всього в Раді працюватиме 15 учасників.