Нидерланды закупают для Украины полсотни мобильных радаров

Нидерланды покупают для Украины мобильные радары, которые передадут до конца года. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в Х, сообщает Новое время.

«Россия бессовестно атакует беспилотниками. Надежная противовоздушная оборона имеет жизненно важное значение. Поэтому мы закупаем для Украины 51 мобильный радар» , — написал он.

По словам Брекельманса, поставщиком этих радаров является нидерландская компания Robin Radar Systems. В этом году они будут в Украине.

Как отмечается на сайте Минобороны Нидерландов, страна покупает для Украины 51 мобильный комплекс для обнаружения беспилотников. Контракт подпишут в среду с компанией Robin Radar Systems в Гааге.

Системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их от птиц. Их уникальной особенностью является то, что они выполняют свою работу на мобильной платформе.