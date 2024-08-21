Нидерланды закупают для Украины полсотни мобильных радаров
Нидерланды покупают для Украины мобильные радары, которые передадут до конца года. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в Х, сообщает Новое время.
«Россия бессовестно атакует беспилотниками. Надежная противовоздушная оборона имеет жизненно важное значение. Поэтому мы закупаем для Украины 51 мобильный радар», — написал он.
По словам Брекельманса, поставщиком этих радаров является нидерландская компания Robin Radar Systems. В этом году они будут в Украине.
Как отмечается на сайте Минобороны Нидерландов, страна покупает для Украины 51 мобильный комплекс для обнаружения беспилотников. Контракт подпишут в среду с компанией Robin Radar Systems в Гааге.
Системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их от птиц. Их уникальной особенностью является то, что они выполняют свою работу на мобильной платформе.