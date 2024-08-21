Нідерланди купують для України півсотні мобільних радарів

Нідерланди купують для України мобільні радари, які передадуть до кінця року. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у Х, повідомляє Новое время.

«Росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна протиповітряна оборона має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар» , — написав він.

За словами Брекельманса, постачальником цих радарів є нідерландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні.

Як зазначається на сайті Міноборони Нідерландів, країна купує для України 51 мобільний комплекс для виявлення безпілотників. Контракт підпишуть у середу з компанією Robin Radar Systems в Гаазі.

Системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Їх унікальною особливістю є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі.