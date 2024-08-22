Генштаб: Оккупанты за сутки не наступали на трех направлениях

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения – это несколько меньше, чем вчера. Больше всего боев по-прежнему на Покровском направлении. В то же время оккупанты не проводили наступательные действия на Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 22 августа.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 99 авиаударов, в том числе сбросил 122 УАБ. Кроме этого, совершил 4498 обстрелов, из них 145 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Купянск-Узловой Харьковской области; Новое, Александро-Шультино, Часов Яр, Григоровка, Дружба, Озаряновка, Торецк, Нелиповка, Александрополь, Карловка, Угледар, Водяное Донецкой области; Пятихатки в Запорожье; Дорожное, Ольговка, Бургунка и Шиловая балка в Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства ПВО и станцию РЭБ оккупантов.

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении в сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.

На Северском направлении украинские защитники отбили одно штурмовое действие российских захватчиков близ Спирного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григоровки, Часового Яра и Предтеченного. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 13 атак недалеко от Северного, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Новогродовка, Михайловка и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы.

Дважды оккупационные подразделения пытались продвинуться в направлении Водяного на Времивском направлении.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил, однако не перестает уничтожать всеми доступными способами гражданскую инфраструктуру нашей страны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.