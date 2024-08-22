В Курске, Курчатове и Железногорске начали монтировать железобетонные укрытия

В российских Курске, Курчатове и Железногорске по решению оперативного штаба начали монтировать железобетонные укрытия, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram.

"По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий - в местах массового скопления людей".

По его словам, планируется оснастить железобетонными укрытиями 60 основных "остановочных павильонов" в областном центре.

Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске. Там уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий. В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время.

Напомним: