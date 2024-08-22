У Курську, Курчатові та Залізногірську почали монтувати залізобетонні укриття

У російських Курську, Курчатові та Залізногорську за рішенням оперативного штабу почали монтувати залізобетонні укриття, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє губернатор Курської області Олексій Смирнов у Telegram.

"За моїм дорученням адміністрація міста Курська визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів - у місцях масового скупчення людей".

За його словами, планується оснастити залізобетонними укриттями 60 основних "зупинкових павільйонів" в обласному центрі.

Аналогічні заходи проводяться в Залізногорську. Там уже визначено місця для встановлення 10 залізобетонних укриттів. У Курчатові також встановлять укриття, їхню кількість і точки розміщення буде позначено найближчим часом.

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