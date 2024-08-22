Литва потратит почти 18 млн евро на защиту границ с РФ и Беларусью

В ближайшие три года Литва планирует потратить около 17,5 млн евро на предусмотренные меры по противодействию мобильности и адаптации инфраструктуры для защиты границы с РФ и Беларусью, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, до 1 апреля следующего года планируется создать парки контрмобильности в местах, определенных Вооруженными силами Литвы вдоль границы с Беларусью и российской Калининградской областью.

Всего будет создано 27 парков, оборудованных такими инженерными мерами по противодействию мобильности, как "зубы дракона", сборные "ежи", "испанские лошади" и дорожные заграждения.

В литовском оборонном ведомстве считают, что в течение десяти лет на приобретение средств контрмобильности может потребоваться 600 млн евро.

"Средства контрмобильности являются важной частью нашей концепции национальной обороны. Они повысят сдерживающий и оборонный потенциал страны и безопасность ее границ с Россией и Беларусью. В случае агрессии они позволят блокировать и приостановить действия враждебных государств против Литвы" , – отметили в ведомстве.

На прошлой неделе Министерство финансов Литвы предложило разорвать подписанные почти два десятилетия назад соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Беларусью.