Украинцы рассказали, какие чувства испытывают относительно будущего страны

Среди чувств, которые испытывают респонденты относительно будущего Украины, однозначно превалирует надежда (61%), за ней следуют тревога (40%) и оптимизм (33,5%).﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным опроса, страх испытывают 21% респондентов, растерянность – 20%.

Сейчас 40% украинцев считают, что события развиваются в правильном направлении (было 49% в 2023 году), в то время как 37% считают это направление неправильным.

Абсолютное большинство респондентов хочет строить свою будущую жизнь в Украине (86%), причем основная доля среди них демонстрирует однозначное настроение оставаться в Украине (59%).

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проводился с 8 по 15 августа 2024 среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, поддержка независимости продолжает оставаться на историческом максимуме за последние 23 года социологических исследований. Если бы референдум по провозглашению государственной независимости Украины проходил сегодня, то абсолютное большинство украинцев (85%) поддержали бы независимость.