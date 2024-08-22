Українці розповіли, які почуття відчувають щодо майбутнього країни

Серед почуттів, які респонденти відчувають стосовно майбутнього України, однозначно превалює надія (61%), за нею йдуть тривога (40%) та оптимізм (33,5%).﻿ Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними опитування, страх відчувають 21% респондентів, розгубленість - 20%.

Наразі 40% українців вважають, що події розвиваються у правильному напрямі (було 49% у 2023 році), тоді як 37% вважають цей напрям неправильним.

Абсолютна більшість респондентів хоче будувати своє майбутнє життя в Україні (86%), причому основна частка серед них демонструє однозначну налаштованість залишатися в Україні (59%).

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, підтримка незалежності продовжує залишатися на історичному максимумі за останні 23 роки соціологічних досліджень. Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то абсолютна більшість українців (85%) підтримали б незалежність.