В Одессе мужчина угрожал пистолетом военным ТЦК: открыто уголовное производство

Одесские правоохранители начали уголовное производство по факту угрозы убийством в адрес военнослужащих Территориального центра комплектации и социальной помощи, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Нацполиция.

Инцидент имел место 20 августа днем на улице Аккордной в Хаджибейском районе Одессы. Во время проверки военнослужащими ТЦК и СП военно-учетных данных у прохожего, последний отказался предоставить документы.

В полиции говорят, что мужчина спровоцировал конфликт с военными, угрожал им физической расправой и применением пистолета, который направлял на них, приставил к груди одного из военных, а затем скрылся.

21 августа полицейские установили правонарушителя. 38-летний мужчина давать объяснения относительно своих действий отказался.

У него изъяли пистолет - предварительно пневматический, под патрон Флобера. Оружие будет направлено на экспертизу.

"По факту угроз убийством дознаватели начали производство по статье 129 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении".