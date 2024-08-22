Литва фиксирует сокращение войск РФ в Калининградской области

Командующий литовскими Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас заявил, что в настоящее время наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск в Калининградской области, сообщает Европейская правда.

Командующий литовской армией связывает это с успешным наступлением украинских сил в Курской области РФ.

"Только что началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники и техники… и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение, по крайней мере, сухопутных войск" , – сказал Вайкшнорас.

Однако, по его словам, нельзя расслабляться, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.

"Но не будем обманывать себя, так называемая прикрывающая с воздуха система A2/AD у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за происходящим там" , – подчеркнул командующий.

Ранее США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области.

В то же время в США опасаются, что в случае продолжения операции Украины в Курской области ее силы могут быть слишком растянуты.