В Ростовской области РФ пятый день не могут потушить пожар на нефтебазе

В Ростовской области России пятый день продолжаются безуспешные попытки потушить пожар на нефтебазе, который возник после атаки дронов, сообщает Деловая столица.

Очевидцы страстно комментируют происходящее за кадром.

Они жалеют тех, кто отправился на тушение пожара и прогнозируют, что "сейчас у*бет" (сильно взорвется).

"Аж сюда запекло! Там п*зда всем пацанам, кто там был! Все сгорели! Всем пацанам кряк!" , — рассказал мужчина за кадром.

Авторы видео затем покинули локацию со словами "тикаем нах*й".

На видео присутствует нецензурная лексика.

Аж сюда запєкло!Тікаєм, там пі*да всєм пацанам????Пʼятий день горить і вибухає нафтобаза на Ростовщині. pic.twitter.com/wuev37BTDN — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) August 22, 2024

Напомним, об атаке БПЛА в Ростовской области сообщалось утром 18 августа. Власти официально не уточняли, что это за объект, в своих сообщениях губернатор Василий Голубев писал о пожаре "на промскладе". Во время тушения пострадал 41 пожарный, 18 госпитализированы, пятеро в реанимации, отмечал он накануне. По данным Роспотребнадзора, пожар не повлиял на качество воздуха.

К тушению пожара привлекли священников Русской православной церкви, однако их молитвы, очевидно, не помогли.